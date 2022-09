Un exfiscal auxiliar municipal del estado Miranda quedó detenida por el Ministerio Público, debido a estar vinculada con el exfiscal auxiliar superior Kenny Suárez en un caso de corrupción.

Por medio de su cuenta en Twitter, el fiscal de la república, Tarek William Saab, 3indicó que se solicitó una orden de aprehensión contra Senaibe Arteaga, quien solicitó cinco mil dólares por el caso.

Ante esta situación, la Fiscalía Cuarta Nacional le imputó los delitos de Retraso u Omisión intencional de Funciones y Agavillamiento.

