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Funcionarios del CPNB arrestaron a un ciudadano de 20 años de edad, identificado como Félix Santiago Gutiérrez Vivas, tras ser acusado de presunto abuso contra un adolescente de 12 años. La aprehensión se ejecutó en las instalaciones de una sala de cine ubicada en el Centro Comercial Hyper Jumbo de Maracay, estado Aragua.

Abuso en una sala de cine en Maracay

De acuerdo con el reporte, los trabajadores del establecimiento comercial notificaron a los cuerpos de seguridad tras detectar una situación irregular dentro del recinto.

El detenido y la víctima fueron trasladados a la Estación Policial Parroquial Las Delicias. En el lugar, se incautó un teléfono celular y objetos personales como evidencia técnica para el desarrollo de las investigaciones de rigor.

El caso quedó a la disposición formal de las instancias judiciales correspondientes, mientras que el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente brindó atención médica y psicológica al menor de edad.

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