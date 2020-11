Eran aquelllos años ochenta cuando Diego Armando Maradona era un genio en la cancha, todo era el jugador de fútbol. Los tiempos de “La Guerra de Las Malvinas” daban que hablar en aquel Mundial de España ’82.

Todo giraba en torno al jugador argentino donde el respeto, la admiración y sus extraordinarias jugadas daban que hablar. Era una especie de manía en el deporte y era sin duda un ídolo. Todo dentro de la cancha, el jugador sin duda sabía manejar la pelota.

Diego Armando Maradona en aquella década se hacía famoso en todo el mundo y más en el continente. Todos nos vestíamos de azul y aquella fiebre por ver el fútbol de Italia nos convertía en seguidores del jugador número 10.

Diego Armando Maradona genio y figura

Vinieron las hijas, luego los dimes y diretes y así cada año y cada torneo con la camiseta napolitana lo hacía famoso. El jugador salía casi todos los días en las páginas deportivas de todas las naciones. Era argentino pero se abría al mundo.

Fue así como llegó Diego Armando Maradona a aquel siendo una estrella. Argentina con el jugador al lado era más que favorita, poco a poco las victorias llegaron; y llegó a la final.

El jugador de Argentina en aquel Mundial se vengó de los soldados muertos de aquella Guerra de Las Malvinas. La Mano de Dios pasó ante Inglaterra y ante Peter Shilton, el arquero que poco pudo hacer ante el genio sudamericano.

Una sonrisa en la cancha

El barrilete cósmico, la leyenda, el que se comió la cancha con orgullo ante Inglaterra y luego contra los alemanes. Hoy no hay un jugador como él, no hay una estrella que lidera al equipo albiceleste; el fútbol ya no es como antes y menos que no está Diego.

Sufría lo vimos llorando, lo vimos en la cancha, el jugador era de barrio, humilde como muchas personas. Las tentaciones opacaron su cuerpo, aquel talento sucumbió ante los vicios. Pero nunca hubo alguien como él.

Sigue leyendo: El Rey Pelé despidió a Maradona, “algún día patearemos juntos una pelota”