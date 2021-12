Compartir

















Diosa Canales a Diosdado Cabello le dio un mensaje muy claro; la noche del jueves la actriz y cantante destacó que no le gustan los políticos. El post de la intérprete de En Cuerpo y Alma se hizo viral.

La cantante colocó en su Instagram: “Me dicen mis cooperantes que me nombraron en un programa de tv en Venezuela; que se llama Con el Mazo Dando, el conductor de ese programa siempre ha estado enamorado de mi; a mí no me gustan los políticos”.

Diosdado Cabello en su programa siempre hace menciones a artistas y a cantantes; pero este mensaje de la vedette nacida en El Tigre quedó en la zona de strike. Hasta ahora el segundo al mando del PSUV; no ha contestado el post enviado por Canales.

Diosa Canales a Diosdado Cabello

Esta vez la polémica se armó y lo dicho por Diosa tiene cerca de mil comentarios tenía lo que colocó en su Instagram; la actriz está radicada en Colombia desde 2017. No es la primera vez que lanza esas frases y las cuales llevan mensajes fuertes.

