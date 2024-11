Compartir

El mensaje de Diosdado Cabello a los policías fue claro, esto lo dio en su programa “Con El Mazo Dando”, transmitido el miércoles 6 de noviembre de 2024; a través de la señal de Venezolana de Televisión y otras emisoras del país.

Comentó el ministro de Interior y Justicia, que se está construyendo el mejor cuerpo policial. Pero les advirtió a los funcionarios que de pedir dinero en la calle se van a meter en tremendo lío.

«Si algún funcionario policial anda en la calle pidiendo plata, se va a meter en tremendo lío”. Como advirtió a “los que les gusta cobrar multas personalmente». Comentó en el programa 502 del “Mazo”.

Dijo que los funcionarios policiales deben ser personas, correctas y dignas, como comentó que llevar el uniforme de policía debe ser un orgullo. Ya esta es la segunda vez que el ministro advierte a los cuerpos policiales del país.

Tienen que cumplir con la ley: «¿Tú sabes lo que significa llevar un uniforme de la policía? Eso tiene que ser un orgullo, tiene que ser una persona honesta, recta y digna que cumpla con la ley», puntualizó.

Diosdado Cabello a los policías

Cabello habló que hay personas detenidas por estafar como por timar utilizando el nombre de altos funcionarios para hacer eso. Como volvió a hacer la advertencia a las personas que se dedican a hacer gestorías en el país.

Indicando que no hay intermediarios y que no se dejen quitar la plata con nadie. “No hay gestores, no hay intermediarios para nada. No se dejen quitar plata por nadie», instó en su programa.

