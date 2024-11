Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el Gran Polo Patriótico está listo para medirse en las elecciones regionales y parlamentarias de 2025.

Este lunes, Cabello garantizó que la Asamblea Nacional (AN) sancionará la reforma de las leyes electorales de cara a los comicios previstos para el año próximo.

«La Asamblea Nacional prontito va a sancionar esas reformas de las leyes, urgentemente pues, para que estén listas para las elecciones, y nosotros lo hemos venido anunciando el PSUV y el Gran Polo Patriótico ya estamos listos. Que se pongan de acuerdo ellos (la oposición extremista)», explicó durante la rueda de prensa del PSUV

El primer vicepresidente de la tolda roja recordó que «todavía hay sectores que no reconocen la decisión del CNE (Consejo Nacional Electoral)», y se preguntó «cómo es que van a inscribir candidatos ahora, yo no sé cómo se va a hacer eso (…) no puedes estar participando en una elección y después que pierden entonces vas a la calle a la violencia y después quieres volver a participar otra vez», señaló.

Diosdado Cabello aseguró que esas leyes van a ser aprobadas. «Venezuela va a tener elecciones el año que viene y que se abra el debate, ese es el mejor debate para este país, la participación del pueblo».

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Fiscal Tarek William Saab: «Aquí no hay niños detenidos»