El diputado Diosdado Cabello, dijo que en Venezuela se dará un “debate” de cara a próximas elecciones de alcaldes y gobernadores.

Enfatizó que los partidos políticos opositores no reconocieron los resultados de los comicios presidenciales del pasado domingo, que de acuerdo con datos del CNE, ganó Nicolás Maduro con el 51,20 % de los votos.

“Yo me hago una pregunta como ciudadano: si un partido político no reconoce al CNE en unas elecciones, y luego vienen otras elecciones ¿Ese partido político tiene derecho a estar otra vez en las elecciones? No ¿Verdad? Este debate va a venir en las próximas elecciones en Venezuela, vienen elecciones de gobernador, de alcalde y asamblea (Parlamento)”, cuestionó Cabello desde su programa en VTV.

