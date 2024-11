Compartir

El ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello habló de las intoxicaciones en los liceos del país. Es por ello que hizo un llamado a los padres, representantes como a los maestros en el país.

Comentó que son cinco los casos de intoxicados que han ocurrido en el país. Además de Portuguesa en el estado Miranda han ocurrido estos casos. Como hizo un llamado a ser padres vigilantes de sus hijos en las redes sociales.

“Señores padres y representantes, queridos maestros y maestras, esto es un trabajo de todos nosotros. Llegará el momento en que será necesario regular y legislar sobre el uso de las redes sociales, esto es un problema que hay que enfrentar”, comentó en su programa Con El Mazo Dando.

Comentó que no le van a entregar el futuro del país a unos “psicópatas”. “Puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta Patria a unos psicópatas. No, no podemos”.

Las intoxicaciones en los liceos

“Se han producido cinco eventos de intoxicación en colegios en las últimas dos semanas, basados en lo que en las redes llaman retos o challenger. Ponen mensajes y promueven desde allí la participación de personas, en este caso de jóvenes, quienes promueven tales prácticas, no les interesa un mundo de paz”, dijo.

