Diosdado Cabello: La ONU juega a favor del fascismo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de estar al servicio del fascismo en el mundo, mientras le da la espalda a los pueblos.

“¿Para qué sirve la ONU? ¿alguien puede nombrar un logro de la ONU? Ese organismo, desafortunadamente, juega en favor del fascismo. La ONU siempre es eficiente cuando se trata de un país que quiere la libertad, su soberanía e independencia. Es muy eficiente para estar pendiente de los países que quieren ser libres, pero es sumamente pasiva y tranquila con aquellos que están exterminando pueblos”, señaló.

En este sentido, Cabello llamó a los jóvenes del mundo a no esperar que desde este organismo ocurra algún cambio a favor de los pueblos. “No esperemos nada de la ONU, hagámoslo nosotros, háganlo ustedes muchachas y muchachos del mundo, propónganse grandes metas y que estos encuentros se repitan para hermanarnos en la lucha por la paz”, puntualizó.

De igual manera, resaltó que desde Venezuela se está tratando de construir la historia, para que los jóvenes de las generaciones futuras la puedan construir en un mundo mejor.

Por otra parte, enfatizó que con el fascismo no se puede negociar porque no tiene ni principios, ni valores, ni palabra. “Al fascismo hay que enfrentarlo y derrotarlo, con el fascismo no vamos a negociar”, enfatizó.

