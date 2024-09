Compartir

Diosdado Cabello destacó hoy en el Foro Golpe Mediático Empresarial que no quiere ver a policías cuidando comerciantes. “No quiero ver a ningún policía cuidando a comerciantes”, dijo el ministro de interior y justicia.

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir el matraqueo. Eso no se debe permitir bajo ninguna circunstancia, en ninguna instancia, a ningun nivel. Tampoco quiero ver a policias cuidando locales, eso no es bueno. Se acabo el chapeo en Venezuela, el que quiera chapear a un funcionario primero que me llame a mí”, enfatizó.

“Tiene que haber un comando, una jefatura. Cada funcionario tiene que estar bajo la coordinación de alguien. La PNB tiene una tarea muy específica y tiene la obligación de cumplirla. Que nadie se descuide de sus funciones y sus tareas, vamos a trabajar para que la PNB sea la mejor policía del mundo”, resaltó.

Diosdado Cabello en el Foro

Indicó que la policía debe cambiar el concepto y cuidar de la gente. “El concepto que tiene la derecha de la policía no es la de cuidar al pueblo sino de cuidar los bienes, las propiedades de los que tienen dinero”, dijo.

