El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, denunció que dirigentes de la derecha venezolana dirigen una red de coyotes para llevar migrantes a Estados Unidos.

Durante un nuevo podcast que conduce junto a la diputada Tania Díaz, Cabello aseguró que estas estructuras criminales las esconden detras de figuras como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y son lideradas por los políticos de ultraderecha Carlos Vecchio, David Smolansky, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó y Miguel Pizarro.

Diosdado Cabello denuncia red coyotes

“No es que yo de aquí de Venezuela voy a agarrar hacia el Darién y me voy, no, no, si usted se va al Darién y no está contactado por los coyotes no entra ¿Los coyotes? (Carlos) Vecchio, (David) Smolansky, (Julio) Borges, (Leopoldo) López, Juan Guaidó, (Miguel) Pizarro y otros. Los coyotes son una estructura criminal que opera desde EEUU, los EEUU los tienen allá, si EEUU quiere resolver o atacar el tema de la migración tiene que ir por los coyotes que hacen política desde los EEUU”, señaló.

En este sentido, resaltó que si el presidente EEUU, Donald Trump, quiere capturar y castigar a los responsables de la movilización del Tren de Aragua tiene que buscarlos dentro de sus fronteras. “Si Trump quiere echarle la culpa a alguien del Tren de Aragua, allá tiene a los responsables. Quienes movilizaron al Tren de Aragua están allá, eso es una gran verdad y ellos (EEUU) lo sabe, el FBI lo sabe”, recalcó.

