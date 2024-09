Compartir

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que sobre Venezuela pesa un “falso positivo” sobre un helicóptero interceptado por la Fuerza Aérea Brasileña que ingresó al espacio aéreo del país sin autorización y que transportaba cerca de 240 kilos de ‘skunk’, una variedad de cannabis de alta potencia psicoactiva.

“Yo quiero alertarlos, hoy en este momento hay un falso positivo en camino, duro con el tema de las drogas. Que si agarraron un avión por allá en Guinea (…) ese avión nunca estuvo en Venezuela. Pero los titulares dicen que la Fuerza Aérea de Brasil capturó un helicóptero de Venezuela, no no, eso no es de Venezuela, es del narcotráfico, y aquí el mayor consumidor de drogas del mundo es el imperio norteamericano. Son ellos los que ponen a producir drogas al mundo, ah, pero los malos somos los venezolanos”, aseveró Cabello.

“Venezuela no produce droga, más de 80 toneladas de droga han sido decomisadas, pero la narrativa para el mundo es que el dictador o los dictadores utilizan el territorio para desestabilizar las regiones para el narcotráfico, para el lavado de dinero, nosotros no desestabilizamos a nadie, somos enemigos del narcotráfico, no lavamos dinero, centavo que entra, centavo invertido en felicidad de nuestro pueblo”, remató.

El decomiso

La Fuerza Aérea Brasileña interceptó un helicóptero supuestamente procedente de Venezuela que ingresó al espacio aéreo del país sin autorización y que transportaba cerca de 240 kilos de ‘skunk’, una variedad de cannabis de alta potencia psicoactiva, informaron este martes fuentes oficiales.

Dicha aeronave fue interceptada en la tarde del lunes pos dos cazas brasileños A-29 Súper Tucano y por un helicóptero H-60 Black Hawk cuando se aproximaba a Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña, informó en un comunicado la FAB, responsable por el operativo junto a la Policía Federal de Brasil.

Al percibir la aproximación de las aeronaves interceptoras, el piloto del helicóptero hizo un aterrizaje de emergencia en un potrero próximo a Manaos hacia las 16:40 hora local (19:40 GMT) del lunes; abandonó la aeronave y huyó sin ser capturado.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Apple presenta el nuevo iPhone 16: Conozca cuánto costará