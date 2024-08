Diosdado alertó sobre planes violentos para este sábado

Compartir

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), denunció este miércoles que la oposición extremista está preparando un plan para generar actos de violencia este sábado 17 de agosto.

“Lo estamos denunciando con tiempo, no digan después que no lo dijimos. Esto no es falso positivo. Nada de eso (…) a nosotros no nos interesa la violencia, le interesa a otras, a las terroristas”, enfatizó al señalar que en estos planes estarían involucradas bandas de sectores populares como Petare.

El dirigente narró que estas bandas criminales estaría compuesta de delincuentes foráneos provenientes de Colombia. “Es una gente que viene de afuera (…) fíjense que una de las cartas lo dice (Mazazo) claramente, que tienen contacto con gente de afuera: Alvaro Uribe, grupos de sicarios”, subrayó, durante la transmisión de su programa televisivo, donde presentó pruebas.

“Ellos para el día sábado (17) están buscando gente que genere violencia, y mate otra gente de ellos mismo”, prosiguió al revelar un audio donde se escuchan a dos delincuentes, uno de ellos apodado el “Puma”, hablar sobre sus planes.

“Lo que están preparando, yo lo denuncio, porque señora y señor, se lo dijimos antes de las elecciones: Cuide a sus hijos, no permita que lo manipulen”, comentó.

