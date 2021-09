La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación; sin mayor causal que la voluntad de la mujer, informó RT.

En este sentido, el proyecto que modifica el Código Penal será devuelto ahora a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género; que discutirá aspectos particulares propuestos en la sesión plenaria de hoy. Después, el Senado tendrá la última palabra.

Además, se pudo conocer que el Código Penal sólo reconoce tres causales para abortar: violación, peligro de vida de la mujer e inviabilidad fetal.

Chile aprueba despenalización del aborto

Cabe destacar, que uno de los discursos más intensos fue el de la diputada Maité Orsini, quien explicó que se trata de hablar de maternidad deseada o impuesta; de igualdad, de un Código Penal del siglo 19, de las leyes de la dictadura de Augusto Pinochet, de autonomía, cuerpos y proyectos de vida; reseñó RT.

«Hablar de aborto todavía es hablar de un delito, eso es parte del horror que implica ser mujer y vivir en Chile; es hablar de privilegios, de seguridad y tranquilidad para algunas mujeres y dolor para otras. No se engañen: esta criminalización no sirve más que para estigmatizar y criminalizar. Hablar de aborto en Chile es hablar de hipocresía, quienes lo rechazan no son provida, son promuerte», acusó.

✅ APROBADO | Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Vuelve a la Com. de Mujeres y Equidad de Género con indicaciones. pic.twitter.com/YXCKx2SAJn — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 28, 2021

