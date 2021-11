Disney aumentó el precio de las entradas a sus parques ubicados en California, EEUU. Se prevé que en la sede de Florida ocurra lo mismo.

En este sentido, se pudo conocer que aumentaron sus tarifas hasta 8%. El estacionamiento también tuvo un elevado aumento, de 25 a 30 dólares por día; mientras que los estacionamientos en los hoteles del parque subieron hasta los US$ 40; informó Banca y Negocios.

El aumento se da de forma escalonada, dependiendo de los niveles de demanda de entrada ya establecidos.

El primer nivel es para cuando hay menor demanda, como en los días de semana en invierno (enero) y así van escalando los precios hasta el sexto nivel; para los días de una demanda especialmente alta; como fines de semana largos, feriados o la primavera, señaló el portal Cronista.

Disney aumentó el precio de las entradas a sus parques

Nivel uno: se mantiene en US$ 104 por día

Nivel dos: US$ 119

Nivel tres: US$ 134

Nivel cuatro: US$ 149

Nivel cinco: US$ 159

Nivel seis: US$ 164

También puedes leer: Por esta razón American Airlines cancela 1.500 vuelos