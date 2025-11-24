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Dos hombres perdieron la vida en un accidente en el Distribuidor San Blas hoy lunes 24 de noviembre de 2025 en horas de la madrugada. Se pudo conocer que ambos venían en una moto cuando chocaron contra uno de los postes de alumbrado vial.

Al sitio llegaron autoridades viales del estado Carabobo para atender la situación presentada. Ambos sujetos perdieron la vida de forma instantánea en el lugar, los cadáveres fueron llevados a la morgue del Hospital Central.

Accidente en el Distribuidor San Blas

Gabriel Graterol y Marcos Navas fueron al Misael Delgado para disfrutar de la final que se disputaba el Carabobo. Tras obtener el campeonato, se fueron a celebrar hasta la madrugada, reseñó la periodista Heberlizeth González.

El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo y será investigado por las autoridades viales. En el sitio estuvieron funcionarios de Tránsito PNB, además de Equipos de Invialca quienes se encargaron del despeje de la vía.

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