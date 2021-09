Dos mujeres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas este viernes por el ataque de un enjambre de abejas, en un suceso ocurrido en el sector Barrera Norte, parroquia Independencia, del municipio Libertador.

Las víctimas quedaron identificadas como Otilia Quevedo (83 años) y Edilia Quevedo (55 años); mientras que los lesionados se llaman José Brizuela (74 años) y Alicia Delgado (43 años).

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal de Libertador y de Protección Civil. Se conoció que trasladaron a los heridos al CDI y la Medicatura Campo Carabobo.

Actualmente se realizan labores de desalojo, a la espera de en horas nocturnas para la mitigación de riesgo y castración de la misma.

A continuación, te mostramos las medidas que debes seguir en caso de encontrarte ante esta situación:

1.- En caso de ver un enjambre

a- Llame a los números de emergencia 911 y si los tiene a los números de los organismos de la zona.

b.- No se acerque.

c.- Suspender cualquier tipo de actividad cerca del enjambre.

d.- Mantenga alejada a la comunidad hasta la llegada de las autoridades.

e.- Los ruidos pueden generar un ataque de las abejas.

2.- En caso de sufrir aculamiento apiar (picada de abejas):

a.- Cubrirse la boca, nariz y ojos principalmente.

b.- Trate de buscar refugio para evitar que mas abejas puedan atacar.

c.- Solicite ayuda a los números de emergencia.

d.- No aplicar alcohol ni dar masaje en la zona afectada.

e.- Si son pocas, trate de quitar delicadamente el aguijón con la ayuda de pinzas.

f.- Debe recibir ayuda médica, las personas alérgicas pueden tener riesgo vital aun con pocos aguijones, no se arriesgue.

