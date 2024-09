Draculandia, el parque preferido por los carabobeños en vacaciones

Compartir

Cumplidas tres semanas de su reinauguración, el parque temático Draculandia, ubicado en el Parque Recreacional Sur de Valencia, se ha convertido en el lugar preferido por los carabobeños en este período vacacional, siendo un espacio inclusivo para niños, niñas, jóvenes y adultos, ideal para el disfrute de toda la familia.

El parque temático Draculandia, ofrece nuevas atracciones, orientadas por el Gobernador Rafael Lacava para el disfrute de los pequeños de la casa junto a sus familiares y amigos en estas vacaciones.

La satisfacción, emoción y entusiasmo se ha visto reflejado en cada uno de sus visitantes, ya que Draculandia, el Parque de tus Sueños, se ha convertido en un extraordinario espacio para alegrar a todos los venezolanos.

En este sentido, Erilin Contreras, habitante del municipio Diego Ibarra, expresó su admiración por este divertido parque temático, “Draculandia me pareció un lugar espectacular, fantástico, único, es primera vez que vengo para acá y me gustaría venir con mi familia, le agradezco al gobernador Rafael Lacava por todo lo que ha hecho por Carabobo. Me encantó la atracción de la Barbie, es algo fantástico, me tomé fotos ahí, también los dinosaurios y la Casa de Peppa, la atención de todas las personas aquí es demasiado auténtica y genial”.

De igual manera, Olimar Ruiz comentó sobre su experiencia, “este es el parque más bonito que hemos visto aquí en el Sur de Valencia, ya he venido dos veces, el domingo pasado y esta vez, mi atracción favorita son los Minions, el área de video juegos, súper lo recomiendo a todos los venezolanos y a la gente de aquí del sur de Valencia, es una distracción para la familia, para que los padres compartan con sus niños”.

Otro de los visitantes, Carlos Carvajal, habitante de Flor Amarillo, indicó “el parque me parece bien, muy bonito, gracias al Gobernador y al presidente Nicolás Maduro, primera vez que vengo para acá y todo está bonito. Vengan a visitar nuestro parque de aquí de Valencia, vengan con sus hijos, disfruten con sus familiares”.

Asimismo, la joven Keylimar González señaló sobre su experiencia “me pareció muy bien el parque, todo bonito, me encantó la laguna, todo está bellísimo, lo recorrí todo y está hermoso, gracias al Gobernador por esto tan maravilloso y lindo, de verdad gracias, le diría a mis amigos que vengan a caminar, a conocer Draculandia”.

Draculandia, cuenta con diversas atracciones como el nuevo espacio del Mundo Minnions, los dinosaurios, la granja de contacto, paseos en botes y kayacs, Alicia en el País de las Maravillas, lagunas y caminerías, el Mundo de Peppa Pig, Magic Circus, salas interactivas y de video juegos, la Casa de Barbie, Mundo Pirata, el Parque Biosaludable y 0800 Chamitos, entre otras.

Por otro lado, los visitantes también tienen disponibles distintos lugares para adquirir bebidas y refrigerios como perros calientes, hamburguesas, palomitas, barquillas, tortas, obleas, algodones dulces, cachapas, tostones, entre otras.

Es importante recordar, que el acceso a este gran parque temático es totalmente gratuito, las personas que desean disfrutar de sus extraordinarios espacios, pueden asistir los jueves y viernes de 3:00 pm a 9:00 pm, sábados y domingos de 10:00 am a 8:00 pm.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: ¡Viral! El tierno vídeo de la niña pintando y su gato