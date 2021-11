Compartir

















El sábado se hizo el evento esperado por décadas, ver actuar a más de doce mil músicos en escena; pero Gustavo Dudamel fue para muchos el gran ausente de la cita que busca un espacio en el libro de récords Guinness.

A pesar de la clase de los directores que estuvieron faltó el venezolano que lo criticaron sin cesar en las redes. Para muchos el peso del nombre del director de orquestas hubiese dado otro aval al evento realizado.

Las personas se quejaron de que debieron de invitarlo a la cita musical y que el director tuviera el honor de abrir o cerrar. En las redes desde el sábado el músico barquisimetano se ha hecho tendencia; unos lo criticaron y otros lo alabaron.

Gustavo Dudamel, un ausente entre tanto talento

El evento tuvo directores de calidad ya que los músicos en Venezuela se han multiplicado. Pero faltó la presencia del director que ha dirigido orquestas en París, Londres pero faltó en Caracas; dirigiendo la orquesta más grande del mundo.

En las redes dijeron que el afamado director no quiere nada con Venezuela; otros por su parte dijeron que no vino por la política que hay en el país. Pero a ciencia cierta no se sabe el motivo del por qué no lo invitaron.

Hubiera sido memorable ese momento ver al director allí con los talentosos músicos; el récord que se busca tendrá más peso del que probablemente tenga; pero no se sabe si lo contactaron o no para el musical; musical que ha dado que hablar en el país.

El evento tuvo sintonía en todo el país ya que desde la mañana las personas estaban pendientes de la transmisión. Ahora hay que esperar diez días a ver si se rompió ese récord; mientras se espera que el director Gustavo Dudamel se pronuncie.

Se espera que dedique al menos unas palabras para su compatriotas venezolanos; y los músicos que lo admiran.

