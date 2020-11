Estados Unidos (EEUU) sancionó económicamente a cuatro empresas chinas y rusas por apoyar el desarrollo del programa iraní.

En tal sentido, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo escribió en Twitter que “Estados Unidos ha sancionado a cuatro empresas de China y Rusia por apoyar el programa nuclear de Irán”.

The U.S. is sanctioned four entities in China and Russia for their support of Iran's missile program, which remains a significant proliferation concern. We will continue to use all our sanctions tools to prevent Iran from advancing its missile capabilities.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 27, 2020