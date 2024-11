Efemérides de hoy 12 de noviembre, Día Mundial Contra la Obesidad

Compartir

Las efemérides de hoy 12 de noviembre nos recuerdan que en esta fecha se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Nace con el objetivo principal de informar y sensibilizar a la población en general y de manera particular, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso.

Nace Elizabeth Cady Stanton (1815) Abolicionista y sufragista estadounidense, conocida por ser una de las mayores pioneras por la lucha de los derechos de las mujeres. Y organizadora de la Convención de Seneca Falls.

Nace Alirio Díaz (1923) Músico y destacado guitarrista clásico venezolano.

Un día como hoy nace Grace Kelly (1929) Actriz estadounidense.

Nace Nadia Comăneci (1961) Gimnasta rumana. A los catorce años de edad, logra hacer historia en la gimnasia al conseguir el primer 10 de calificación en Montreal. Puntuación que nadie había obtenido en unos Juegos Olímpicos.

Muere William F. Friedman (1969) Criptoanalista ruso-estadounidense, líder del grupo que descifró para los aliados la máquina de cifrado utilizada por Japón; durante la Segunda Guerra Mundial.

Tim Berners-Lee y Robert Cailliau publican una propuesta formal para la World Wide Web (1990).

Carl Herrera debuta en la NBA con el equipo Rockets de Houston (1991). Fue el primer venezolano en jugar en la NBA.

Muere Stan Lee (2018) Escritor y editor de cómics estadounidense.

The Walt Disney Company lanza el servicio de vídeos en streaming Disney Plus (2019). Diferencias entre ABA Plus, Internet Inalámbrico e Internet Dedicado.

