El 25 de septiembre el mundo del béisbol en la MLB conmemora la trágica muerte del lanzador cubano José Fernández, un acontecimiento que paralizó al pasatiempo norteamericano, especialmente en Florida.

Con un premio al Novato del Año y dos invitaciones al Juego de Estrellas, la estrella de apenas 24 años estaba destinado a convertirse en uno de los mejores lanzadores en la década del 2010.

Sin embargo, la mañana del 25 de septiembre del 2016 se encontró la lancha del lanzador estrellada en uno de los malecones de la ciudad de Miami; más específicamente por la zona de Goverment Cut.

Los exámenes postumos detectaron alcohol y cocaína dentro de su sangre, lo que al final sería lo que ocasionó la muerte de él y sus dos acompañantes.

Hasta el día de hoy, aún se recuerda al lanzador de los Marlins. Incluso en la temporada 2020, en el cuarto aniversario de su muerte, cuando los Marlins conseguían poner fin a la sequía de casi 20 años sin ir a una postemporada.

6 years since we lost José Fernández

2 years since the Marlins snapped their playoff drought

September 25 has all of the emotions pic.twitter.com/9ymX79y4PQ

— Fish Stripes (@fishstripes) September 25, 2022