El alerta de Movistar a sus clientes es para informar que la empresa telefónica del 0414 y 0424 no están enviando mensajes de texto. Destacó la empresa este fin de semana a sus usuarios en las redes sociales.

Indicaron que la empresa no está enviando códigos para actualizar lo que es la red de Whatsapp o cambio de 5G. Esto ante supuestas llamadas que se han hecho en nombre de la empresa.

Desde hace un tiempo personas inescrupulosas se hacen pasar por personal de la empresa solicitando códigos de Whatsapp. Estas personas están ligadas a delitos de estafas y fraudes bancarios.

“Movistar NO está realizando llamadas solicitando datos o enviando SMS con códigos para actualización de WhatsApp o cambio a 5G”; informó Movistar en horas de la noche del domingo a sus clientes.

De igual modo, se hace el llamado a no suministrar datos personales ante estas llamadas que se hacen desde números no confiables. No solo Movistar ha hecho este llamado, también todos los bancos del país.

