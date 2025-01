Compartir

Por Jaime Macías

Para los niños el comenzar a tener contacto con la pelota, es como otro juego más que desde pequeñitos han llamado su curiosidad, a unos los atrae desde el inicio el continuar con este juego, mientras otros prefieren experimentar con alguno de la gran variedad de juegos que existen.

Vean que hasta el momento no he llamado a ninguno deporte, porque el niño al inicio no tiene idea de lo que es un deporte, para él todo se reduce a un juego, el cual lo divierte. La práctica constante es que lo lleva al aprendizaje del juego-deporte, como pasa con el beisbol.

Pero paradójicamente esa transición de juego a deporte, en algunos casos como el beisbol menor, acaba con su ilusión de solo divertirse, motivado a los factores, que repito, en algunos casos, la presión dentro y fuera del campo de juego se dan.

Veamos el caso de algunos padres, que ilusionados con la idea que sus hijos jueguen en las Grandes Ligas, se involucran de tal manera, que se olvidan que tratan con niños y por otro lado el caso de aquellos entrenadores que carecen de preparación, que más bien al tratar de enseñar, maltratan, convierten el beisbol menor en una tortura psicológica para los niños.

El beisbol menor es aprendizaje y diversión

Esto trae como consecuencia, la disminución del deseo de los pequeños peloteros que quieren practicar béisbol para entretenerse y conocer nuevos compañeros. Baja autoestima y abandono del deporte son el resultado.

Esos padres obsesionados deberían tener en cuenta, que más una posibilidad de ser campeones y llegar a las Grandes Ligas, para los niños el béisbol es la oportunidad de divertirse, de hacer amigos y de gastar todas las energías acumuladas luego de pasar varias horas sentados en un pupitre.

Un ejemplo de padre obsesionado, es aquel que no sólo pasan por encima del entrenador, sino que desarrolla una agenda particular de entrenamiento para su representado, lo que crea situaciones de sobre-entrenamiento y lesiones, además de problemas disciplinarios.

Un ejemplo de un entrenador carente de pedagogía, es aquel que mientras los peloteritos quieren correr, batear, lanzar la bola y divertirse con sus amigos; se consiguen con sus gritos y groserías creyendo que así impone disciplina, así como con las comparaciones ofensivas e insultos de un entrenador que supuestamente intenta motivarlo, y con unas exigencias de desempeño que no van acorde a la capacidad motora de su edad.

El concepto de competencia, sobre todo en los primeros años de práctica, es el creador de este ambiente presto a comparaciones y críticas. Aquí muchas veces es más importante el resultado que el simple hecho de hacer el intento y participar.

Es por esto que muchos especialistas consideran que el concepto de competencia debería introducirse luego de los once años y en las primeras etapas sólo valorar la participación, o sea dejar que los niños, sean niños…!

Seguimos en contacto por @pjaimacias

