El Caribe amenazado por tormenta tropical Elsa que será un huracán

Este viernes 02 de julio, la tormenta tropical Elsa ganó fuerza y se está convirtiendo en huracán, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes. Lo cual pone en alerta a una parte del Caribe, pues se esperan fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en la zona del océano Atlántico.

Es la quinta en lo que va de año y mantiene su rumbo, pero este día la tormenta tropical afectará a las islas de las Antillas Menores, Barbados, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas.

Por tal motivo, el Servicio Meteorológico de Barbados emitió un alerta de huracán para este país, San Vicente y las Granadinas, en donde se preparan para enfrentar los efectos generados por los fuertes vientos y las lluvias que generará el sistema.

Según las estimaciones de los meteorólogos, Elsa se desplaza hacia el noroeste a 46 km/h, podrá extenderse hacia el nororiente de Venezuela y el estado de Nueva Esparta. Mientras que el próximo 4 de julio, estará solo a 1.340 kilómetros del estado mexicano de Quintana Roo.

#Elsa has strengthened into a hurricane. A sustained wind of 74 mph with a gust to 86 mph was recently reported at Barbados. A special advisory is being issued shortly. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oQ8aCP7mEv

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2021