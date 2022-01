Compartir

El dibujo más grande del mundo tiene dueño y pertenece un artista de la India, quien empleó un tiempo de 24 horas y 33 minutos. Una obra que completó en un total de cinco días repartidos; entre dormir, comer y asearse.

Revi Soni en Rajasthan se convirtió en el nuevo dueño de la marca la cual estaba en poder de otro artista en 2020. Era algo que quería lograrlo ya que para muchos es imposible; ya que es hacer el arte en un espacio gigante.

En un lienzo de 629,98 metros cuadrados realizó el gran dibujo el cual llamó el Árbol de la Vida. En el gran espacio de PVC pudo hacer un paisaje donde empleó su talento; para muchos era imposible.

Pero el artista de 42 años con paciencia hacía el dibujo hasta que pudo completarlo y de esta manera hacerse de una marca en Guinness. Para hacer el dibujo se inspiró en los árboles baobab de su país.

El dibujo más grande del mundo está listo

Las personas estaban pendientes de la marca que estaba por romper el artista de esa manera pudo establecer su nombre en el famoso libro.

«Los árboles de baobab son una representación y un ejemplo clásico de supervivencia en las adversidades; esto resonó con mis condiciones actuales y, por lo tanto, me inspiró para ilustrarlo. También estoy fascinado por su forma y tamaño peculiares, lo que me llevó a elegir este árbol en particular para mi intento de récord», dijo Soni.

