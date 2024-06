Compartir

Los bomberos no encontraban explicación, el extraño muñeco de la casa de la abuela fue lo único que no se quemó aquel junio de 1966. Los apagafuegos no entendían lo sucedido en Maddy una fría localidad de Colorado.

La casa de la abuela se había reducido a cenizas, John y Margaret llegaban a la casa donde crecieron al lado de Mary. Los bomberos llegaron al sitio apartado a apagar lo que quedaba mientras las personas decían que fue un incendio aterrador.

Mientras que el capitán de los bomberos, Jess Smith le pareció extraño la presencia del muñeco. El cual estaba intacto, mientras que revisaban por toda la casa buscando a Mary quien se suponía estaba allí.

Encontraron los cuchillos regados en la cocina, los cuales se habían maltratado un poco por el fuego. El muñeco estaba en una parte que se había quemado por completo. Mientras no aparecía la abuela Mary.

El extraño muñeco de la casa de la abuela

“No hay nada capitán”, dijeron los bomberos tras revisar por completo todo el perímetro. La casa de madera se había consumido, mientras John y Margaret explicaban a los bomberos que su mamá cuidaba mucho al muñeco.

No se pudo cerrar el caso debido a que nunca se encontró a la dueña de la casa, los bomberos como los detectives no quisieron darla por muerta. Todo el mundo comentaba que el muñeco tenía algo ver. ¿Pero cómo van a sospechar de un muñeco?, decía uno de los policías.

Pero años después el muñeco fue a dar a una casa de venta de garajes y misteriosamente la casa donde este llegó sucedió algo igual que la casa de Mary. Este quedó completamente intacto mientras las personas de la casa murieron en el incendio.

Este relato puede ser ficticio, su relación con hechos ocurridos puede ser mera coincidencia.

