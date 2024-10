Compartir

Liam Payne se sentía afectado por varios asuntos legales que tenía el artista, quien falleció en horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Payne de 31 años estaba muy abrumado por los asuntos que lo involucraban a su exprometida.

“Estaba extremadamente abrumado por todos los asuntos legales» estos ligados a Maya Henry, exprometida del cantante. El artista de 31 años tenía fama además de reconocimiento internacional.

La semana pasada se pudo conocer que Maya Henry buscó apoyo legal para no recibir mensajes del artista. A pesar de que ambos terminaron su relación en 2022, Henry destacó sobre el comportamiento de Payne.

Es por ello que por vídeos de Tik Tok volvió a hablar sobre él, precisamente Payne buscaba volver nuevamente con Henry. El artista habría buscado también comunicarse con los familiares de su exprometida.

«También es siempre de diferentes números de teléfono. Nunca sé de dónde va a venir. También me enviará correos electrónicos», comentó. «No solo a mí, sino que estallará el teléfono de mi madre. ¿Es ese un comportamiento normal para ti?», añadió Maya Henry.

Liam Payne y lo que dijo su exprometida

Indicó Henry que el artista habría volcado los seguidores de One Direction contra ella, aprovechando la fama que tenía. «Dice que ‘se aprovecha de las fanes de One Direction porque siempre le serán leales y no le delatarán’».

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios