Si de redes sociales se trata el gato es el animal mediático por naturaleza, el minino sigue siendo preferido; aunque los perros tienen también su gran público. Este no es una mascota, aunque no lo creas hay unos que se hacen dueños de la casa.

El comportamiento del animal cambia cuando algo no es de su agrado, si lo ves que llega una visita y este se levanta y se va; está diciendo claramente que no es de su agrado. En cambio si lo miras atento a la conversación es que se siente a gusto con la presencia de la visita.

Es un animal que su lenguaje gestual dice mucho y su humor también; si lo ves que quiere jugar con una pelota u algo lo hará solo. Pocos juegan con el dueño o solamente se colocan en las piernas de su amo.

Muchos consienten a su gato hasta el punto tal de que el mismo es un rey en la casa. Lo vemos incluso ser el centro de atención de la casa y querer siempre ser acariciado; por la persona que sea de su agrado; ya que muchas veces en la familia no todos gozan de su aprecio.

El gato y sus curiosidades

El gato solo quiere tener su espacio para dormir su cajón de arena y los recipientes correspondientes con agua y su alimento. Ya el animal tiene ahora comidas especiales de esa manera evitar dar alergias; y los mismos cuidan su pelaje y hasta su olor.

En los últimos años hemos visto como la tecnología animal lleva al minino como una de las especies de mayores estudios. Aparte de eso es uno de los más fotografiados por sus amos; y todos pelean por ser el mejor.

Por supuesto, hay personas que conviven tanto con perros y gatos y el animal se adapta al otro; eso sí tienes que colocarlos a vivir desde pequeños, con el fin de que no peleen y entre ambos exista confianza y fraternidad.

No hay un día que a este animal tan consentido no le tomen una foto para elevar aun más su fama. Siempre muestra atención a su comportamiento para que lo conozcas a diario; y no dudes de consentirlo siempre.

