Al sector de la oposición, el cual el Presidente Nicolás Maduro llamó “tóxico” le exigió que dejaran de conspirar contra Venezuela. Así lo dijo el mandatario nacional en la actividad de la Toma Cultural de Caracas, ayer domingo.

Resaltó el jefe de Estado que no deben de hacer daño al país como tampoco a odiar. “No hacer daño al país y a no conspirar en contra”, comentó. Indicó que hay que hacer cosas positivas por el país y no hacer daño.

«Si no aportas algo positivo para Venezuela, no le hagan daño», comentó ante las personas asistentes al acto. Destacó el mandatario nacional que ellos tienen el corazón hinchado de patriotismo.

«Nosotros tenemos el corazón rojo rojito de amor por Venezuela. Quieren ver algo rojo, vean nuestro corazón hinchado de patriotismo», dijo Maduro. Indicó que los sectores “tóxicos” de la oposición no han podido contra ellos.

Sector de la oposición y el mensaje de Maduro

«Siempre digo a la gente que odia, a los que quieren robarse Venezuela: No han podido ni podrán jamás. Este proyecto no es de un solo hombre, es el pueblo, no es un hombre es un pueblo», añadió.

«Seguiremos defendiendo el derecho a la paz, esa es nuestra gran victoria y nadie nos arrebatará la paz. Cuántas lecciones y aprendizajes de lucha, el 2024 fue el año del Gallo Pinto, y ha empezado diciembre en paz y así debe seguir», sostuvo.

