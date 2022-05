Compartir

A finales de los años setenta el transporte en Valencia era criticado por andar a alta velocidad; en los ochenta vinieron las quejas por los aparatos de música y en los noventa los colectores; ya desde allí han venido miles que de quejas más.

El problema no es de ahora, a principio de los años noventa los conductores se comprometían a repotenciar sus unidades, vino la época de la clasificación de las unidades la cual fue una idea muy poco aplaudida. Todas eran Clase A o Clase B, no vimos circular una clase C en aquel tiempo.

Lo curioso es que 32 años después esas unidades aun circulan en la ciudad de Valencia. Pero las unidades hay que cambiarlas y la ciudad debe tener un mejor transporte; con nuevas rutas, nuevos trayectos; y sobre todo con un mejor horario.

No hay tampoco relevo de unidades ya que todo el grupo en toda Valencia sale a trabajar a las cuatro de la mañana; pero a las cuatro de la tarde no hay unidades en la calle. Y es cuando viene lo difícil para los pasajeros.

El transporte en Valencia

Más allá de las fronteras de la ciudad observamos que el problema es igual en otras capitales del país. Vemos unidades con pocos asientos, rodando con cauchos usados, y muchas de ellas también datan de hace de treinta años o más.

La solución tampoco es integrar un grupo de unidades en cada ruta, nunca se ha hecho un estudio de cuantas personas utilizan el transporte. Ver como hacen las personas que hacen en municipio como Guacara, Libertador, el litoral carabobeño o desde los valles altos; como lo son Bejuma, Miranda y Montalbán para llegar a Valencia.

El transporte tiene que ser prioridad, en toda la región central, en todas las capitales del país. Con unidades acordes a los nuevos tiempos e ir mejorando también el trato a los pasajeros; algo que desde hace décadas también es un problema perenne.

Las soluciones quizá no sean tan sencillas pero se debe de colocar como prioridad a los pasajeros; ya que a diario la gente sale a trabajar desde temprano y su principal recurso es el transporte; van y vienen en «camioneticas» y es su manera de poder llegar a su destino.

