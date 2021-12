Compartir

















El gobierno venezolano sopesa las dos principales opciones para el mes de enero 2022, flexibilización ampliada; u optar de nuevo por la semana radical para evitar nuevos casos de COVID 19.

Hasta ahora los casos han estado menos de mil por día, pero el virus sigue presente en todo el país. Los dos meses de flexibilización han servido para mover mucho más la economía del país; y el gobierno sigue pidiendo a las personas que se vacunen.

Muchas personas han optado por no vacunarse y la meta del gobierno es llegar al 90% de los inmunizados el 31 de este mes. Pero todo sigue estando en manos de la población y si se cumplen las normas se evitan los casos.

El gobierno dio los dos meses flexibilizados precisamente como ensayo de que las personas se sigan cuidando; saliendo a lo necesario y con el tapabocas. Pero hemos visto a muchas personas en la calles incumpliendo las medidas de bioseguridad.

¿flexibilización ampliada o semana radical?

De mantenerse los números el gobierno podría anunciar que la flexibilización podría seguir en las dos primeras semanas de enero. Venezuela ha tenido de paso una economía un poco más movida en estos dos meses.

Los números de los contagios siguen apuntando a la baja, pero esto dependerá de las personas; como de las medidas y el cuido que se tengan. Como todos sabemos según el gobierno, Venezuela presenta los números más bajos del continente.

La aparición de la Variante Ómicron aunque esta no ha llegado al país mantiene una alerta; y mientras estas no aparezca no se activarían las semanas radicales. Y el gobierno insiste en llamar a la vacunación masiva.

Otra buena noticia es que ya llegó por parte de Rusia el refuerzo o tercera dosis de la Sputnik V. El llamado sigue siendo a mantener las medidas de bioseguridad ya conocidas; ponerse el tapabocas, además de mantener el distanciamiento.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:¡Atención! Hidrocentro anuncia que La Gran Valencia tendrá suspensión de agua

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»