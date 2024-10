Compartir

Tomás iba circulando a poca velocidad en aquella fría madrugada, había escuchado de la leyenda del hombre en la carretera. Pero prefirió subir un poco el volumen cuando el reloj marcaba las 2:47 de la madrugada.

Iba por la carretera de Mexicali en México, popularmente conocida como La Rumorosa, la neblina estaba invadiendo poco a poco la vía. Iba calmado ya que era temprano y quería llegar a la empresa a entregar una carga de madera.

En una de las tantas curvas que tiene la carretera ve parado a un hombre de traje y sombrero en plena carretera. Vio que le salió de la nada, el sujeto de traje gris estaba parado en el lugar lo que le dio oportunidad de pegar los frenos.

Sintió que el camión hizo un fuerte movimiento brusco, pensó incluso que perdería la carga. Vio como si llegó a impactar contra el sujeto, pero a su vez sintió que no golpeó nada. Al terminar de frenar bajó rápidamente del camión.

Leyenda del hombre en la carretera

Tomás se bajó rápido, a ver qué había pasado con el sujeto, el cual observa que va unos metros detrás del camión caminando. El conductor del camión con el corazón apurado le gritó al sujeto… ¿se encuentra bien?.

Este no le contestó, mientras siguió el camino, el conductor no encontraba respuesta a lo ocurrido. No tuvo más remedio que seguir su camino, ya unas semanas después conoció sobre la leyenda.

La leyenda cuenta que un sujeto iba hace unas décadas manejando un vehículo y al parecer falleció en una de las curvas. Donde hoy en día en la parte de un barranco hay un cementerio de automóviles.

“Dicen que iba rápido en su coche y que estaba apurado ya que la esposa la habían hospitalizado y que murió en ese lugar”; comenta uno de los conductores permanentes de esta vía.

