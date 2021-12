Compartir

















El actor Tom Holland ha dicho que una franquicia como Spider-Man no necesita escenas de sexo, teniendo en cuenta que cuenta con personajes relativamente jóvenes. Tom, que interpreta al superhéroe teledirigido titular en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), regresó con la tercera entrega de la franquicia independiente de Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, que se estrenó el jueves.

El actor dijo a Yahoo! Entertainment: «No creo que sea apropiado para la franquicia de Spider-Man». Además, añadió: «Todavía somos muy jóvenes. Si hubiera un futuro para este personaje, quizás algún día lo exploraremos. Pero por el momento, esta es una película sobre la celebración de la amistad y el amor joven».

Escenas de sexo en Spider-Man

Spider-Man: No Way Home cuenta con Tom como el Peter Parker adolescente, junto al actor Jacob Batalon como su amigo Ned Leeds, y Zendaya como MJ, la novia de Peter. En la misma entrevista, Zendaya dijo: «Peter Parker es como un hermano pequeño». Tom añadió: «¡Nadie quiere ver a Peter Parker teniendo sexo! Sería horrible».

La segunda película de la franquicia, Spider-Man: Lejos de casa, terminó con Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal, revelando al mundo que Spider-Man es en realidad el alter-ego de Peter Parker.

No Way Home parte de ahí y ve a Peter buscando la ayuda de su colega y amigo de Los Vengadores: Endgame y su amigo el Doctor Extraño (Benedict Cumberbatch) para que el mundo olvide su verdadera identidad. Pero en un intento de deshacer el daño, el Hechicero Supremo abre inadvertidamente el multiverso, trayendo a personajes como Doc Ock, Duende Verde, Electro, Sandman y Lagarto al MCU.

