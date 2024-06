Compartir

Entre otras redes sociales, TikTok es la más nueva y la mejor herramienta para la promoción orgánica. A diferencia de Instagram, esta plataforma permite ganar audiencia sin anuncios de pago. El secreto está en crear vídeos de alta calidad y seguir las mejores estrategias de promoción. Mire cómo impulsar su cuenta de TikTok.

Por qué TikTok es la mejor plataforma para negocios y blogs – Estadísticas

Antes de sumergirnos en los consejos, exploremos algunas TikTok statistics y saquemos una conclusión. Vea cómo funciona esta plataforma y qué cuentas son prioritarias, seguramente le ayudará a entender qué hacer.

En 2023, el número aproximado de usuarios de TikTok alcanzó los 1.700 millones;

Cada usuario pasa alrededor de 1,5 horas viendo TikTok cada día;

Ya hay unos 150 millones de negocios en TikTok. ¡Y la suya puede ser la próxima!

Las mejores horas para publicar en TikTok son los martes a las 9 de la mañana, los jueves al mediodía y los viernes a las 5 de la mañana. Los vídeos que se publican en esas franjas horarias son los que tienen más éxito;

De 9 am a 11 am es el mejor momento para lanzar transmisiones en vivo.

Como ve, en TikTok todo gira en torno al análisis profundo y la comprensión de las audiencias. Puede crear contenidos increíbles, pero no podrá hacer nada si no entiende los principios de esta plataforma. Así pues, publique en las horas más activas, impulse su negocio hacia la plataforma y no le olvide de las transmisiones en directo.

Un dato que no sabía

Sorprendentemente, TikTok no es líder en términos de usuarios activos. Por ejemplo, el número de usuarios activos al mes en YouTube es de 2.200 millones. Mientras, TikTok solo tiene 1.000 millones. Lo que ocurre es que los usuarios de TikTok están mucho más comprometidos y ven vídeos mucho más separados. Mientras que el contenido de YouTube suele durar varios minutos, la media de los vídeos de TikTok es de varios segundos. Por lo tanto, en TikTok no hay tantos espectadores potenciales. Lo que obtiene es una audiencia comprometida que muy probablemente le verá entre otros creadores de contenido. Utilice esta información para su estrategia de marketing.

Impulsando su perfil de TikTok: De la edición de vídeo a la promoción

Entonces, ¿cómo impulsar un nuevo perfil en TikTok? Empresas de todo el mundo prueban diferentes estrategias – esto depende de las oportunidades financieras y de la especialización del negocio. Por ejemplo, Apple Vision Pro ha creado una máscara en la que los usuarios pueden “probarse” el dispositivo.

Deje que los algoritmos entiendan su contenido

Esta es la primera medida de marketing digital en TikTok. Los algoritmos son básicamente IA: analizan su vídeo y entienden lo que está pasando. Después de eso, su contenido se muestra a las personas que más probablemente lo apreciarán. Utilice todas las formas posibles para aclarar su contenido:

Ponga hashtags relevantes;

Añada música que encaje con el ambiente;

Utilice la descripción del vídeo;

Utilice el editor interno de TikTok para poner subtítulos y títulos en el vídeo.

De esta forma, el sistema entenderá de qué trata su vídeo.

Cree vídeos de alta calidad

Cada persona ve docenas de videos de TikTok diariamente – se acostumbran al contenido de alta calidad y a la edición de moda. Asegúrese de que su contenido se vea realmente bien. En primer lugar, elija un editor de video adecuado.

Movavi Video Editor es una herramienta líder para la edición de AI. Ayuda a crear efectos de vídeo, sustituir fondos, etc. Además, puede completar funciones básicas como recortar, cortar y añadir efectos.

Clipchamp es famoso como video editor en línea. Para usarlo, no necesita descargar ningún programa ni instalar nada. Regístrese a través de Google o Microsoft y completa las funciones básicas de edición.

AVS Video Editor, por su parte, es el software líder para la edición profesional. Cree contenidos educativos con subtítulos, sincronice el sonido con el vídeo y añada efectos sorprendentes.

Añada música adecuada

Mientras cortas el vídeo en herramientas de video editing, es mejor que añadas música en el editor de TikTok. De esta forma, potenciará su contenido: el vídeo se mostrará entre todos los demás clips que utilicen este sonido.

Tenga en cuenta el momento

Según los análisis, la mejor duración de un video content es de 15 segundos. Durante este tiempo, puede interactuar con la audiencia sin ser demasiado aburrido o preciso. Al fin y al cabo, TikTok es diversión. Otra opción es utilizar el nuevo formato. En TikTok, puede transformar fotos en videos y crear un pase de diapositivas interactivo con música. De esta forma, el público se desplaza por las diapositivas y determina por sí mismo la duración del vídeo.

Añada vídeos con regularidad

Un mito común del digital marketing es que hay que publicar todos los días. Las grandes empresas lo hacen, pero un creador individual no puede elaborar tantos vídeos. A diferencia de esta opinión popular, TikTok aprecia la publicación regular, no la cantidad de sus vídeos. Cree un calendario realista: por ejemplo, publica nuevos clips cada 3 días.

Coopere con otros creadores

Por último, coopera con otras personas para crear contenido de video juntos. Por ejemplo, encuentre bloggers o empresas y crear algunos vídeos en colaboración. Pueden ser retos, scratches u otras formas de combinar vuestras especialidades.

Hay muchas formas de colaborar. Las cuentas con grandes audiencias a veces ofrecen colaboraciones de pago. Las pequeñas empresas pueden estar encantadas de trabajar contigo si vuestras audiencias son similares. Por último, puede encontrar creadores de todo el mundo y crear vídeos con el uso de programas de edición.

Conclusión

TikTok es la mejor plataforma posible para impulsar su contenido de forma orgánica. Con un tráfico increíble, ayuda a la gente a encontrar su TikTok video y a interactuar con él sin anuncios de pago. Sin embargo, debe adoptar las reglas del juego. Seleccione el mejor momento para publicar, edita sus vídeos y cree contenidos atractivos. Asegúrese de que su audiencia coincide con la especialización de su negocio o video blog.