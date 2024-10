Compartir

Las cosas que no debes tener en tu habitación son varias, debes siempre tener lo necesario no jugar con el espacio y menos con la energía de este. Algunas personas tienen de todo en el espacio de descanso y no debe ser así.

Colores demasiado vivos, cuidado con tener colores que no sean los más adecuados para tu descanso. Se recomiendan más colores pasteles y suaves, los cuales te lleven a un mejor descanso.

Elementos electrónicos, el celular tenlo fuera de la cama y lejos de la mesa de noche. No tengas computadoras cerca, tampoco televisores. Para esos aparatos debes tener otro espacio que sea de trabajo, lectura y entretenimiento.

Relojes dañados, zarcillos en desuso y prendas oxidadas, nada de esto debes tener en la habitación aparte de que eso llama a la mala suerte. Todo debe funcionar, brillar y servir para toda ocasión

Cosas que no debes tener en tu habitación

Un desastre de closet, el closet debe estar ordenado como limpio, no acostumbres a tener todo en ese lugar. Ese lugar es para la ropa y tus zapatos y siempre debe estar ordenado.

Un escritorio desordenado, tampoco tengas escritorio, en tu habitación, repetimos este debe estar en otra parte de la casa.

Objetos debajo de la cama, no tengas zapatos o ropa debajo de la cama. Este lugar también tienes que estar limpio y siempre en orden. Elementos de trabajo físico o ejercicio, pesas y esos aparatos tampoco deben estar en la habitación.

