El mensaje del Presidente Nicolás Maduro a Donald Trump se conoció ayer en la tarde en el programa Maduro Live De Repente. El mandatario nacional hizo un llamado a la armonía entre ambos países.

Como indicó que el presidente de Estados Unidos tiene una oportunidad de oro para los países de América Latina y el mundo. Destacó que es importante terminar con los conflictos que hay en varias naciones.

“Hoy sacamos un comunicado felicitando al ganador de las elecciones, Donald Trump, a quien se le abre una oportunidad de oro para pacificar al mundo. Para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe”, dijo el Jefe de Estado.

Comentó que no intervendrá en la política estadounidense ya que no es el propósito de Venezuela. Dijo Maduro que no practica el intervencionismo, y espera que las relaciones con Estados Unidos puedan mejorar.

Maduro a Donald Trump

Recordó Maduro, que en el primer gobierno de Trump a Venezuela no le fue bien, pero espera que todo pueda ir mejorando. Pero dijo que pudiera ser un comienzo para una relación de ganar-ganar.

“En el primer gobierno no nos fue bien, pero este es un nuevo comienzo, para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, a Venezuela y América Latina. Por mucho que tengamos nuestras diferencias”, dijo el mandatario nacional.

