Compartir

El uso del Himno de Venevisión ha sido un tema que desde hace unos días está en tendencia y ayer Diosdado Cabello comentó del mismo. En un mitin el segundo al mando de la tolda roja destacó sobre el uso del himno.

Ya el canal 4, había hecho la salvedad que la conocida marcha que se ha escuchado cuando hay acontecimientos de importancia no podía usarse sin su permiso. Pero Cabello reclamó el por qué no la pueden utilizar.

Cabello respondió al reclamo hecho por el canal de la V, ya desde hace varios días dicho Himno es colocado en vídeos incluso de influencers. Pero este dijo incluso que no se está metiendo con nadie al utilizarlo.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, respondió al reclamo de Venevisión por el uso de su himno musical en la campaña electoral del candidato presidencial, Nicolás Maduro. "¿Por qué el pueblo no puede usar la música? No me… pic.twitter.com/9K9Vgd8KxI — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) July 23, 2024

Uso del Himno de Venevisión

“¿Por qué el pueblo no puede usar la música? No me estoy metiendo con nadie, pero váyanse… Porque el 28 este pueblo va a ganar”, exclamó Cabello. Dicha marcha la han colocado en las concentraciones del PSUV.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios