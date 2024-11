Compartir

La diputada Iris Varela dio su opinión acerca de los bienes de María Corina Machado. Indicó la parlamentaria que es necesario que se estudien las leyes y aplicarlas para confiscar los bienes de Machado.

De igual manera, comentó que es necesario hacerlo contra aquellas personas que están conspirando desde el extranjero contra el país. En una entrevista en el programa A Pulso transmitido por Venezolana de Televisión habló sobre el tema.

“Una persona que está conspirando desde otro país contra la Patria, de manera descarada y abierta, cómo se hace para que ellos tengan todavía una propiedad aquí registrada. No, nosotros tenemos que darnos a respetar”, dijo Varela.

“Yo por ejemplo no puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda, casas a su titularidad, empresas. No me calo que por ejemplo, que Leopoldo López tenga aquí sus casas, ni Antonio Ledezma, ni el traidor y corrupto de Rafael Ramírez”.

“Ni la señora esta que fue fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Todos los bienes de esa gente y de los militares que han participado; que están allá en Estados Unidos, vendiendo la Patria, todos esos bienes deben ser confiscados por el Estado venezolano”. Comentó.

Diputada Iris Varela

Resaltó que eso les dolería y que la población venezolana lo vería como un acto de justicia, dijo la diputada del PSUV.

