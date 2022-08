Compartir

House of the Dragon, la serie de spin-off de Game of Thrones, está lista para estrenarse este domingo 21 de agosto.

Aquí podrás ver lo que sucede 200 años antes de los hechos narrados en Juegos de Tronos. En ella se nos contará el principio del fin de la Casa Targaryen.

La serie está basada en la novela Fuego y Sangre, escrita por el propio Martin.

Dividida en dos entregas, la primera se publicó en 2018 y por el momento no hay fecha de lanzamiento para la segunda.

El primer episodio será estrenado en exclusivo por el streaming deHBO Max y por el canal HBO, a partir de las 21:00 horas de este domingo.

De igual modo, el primer episodio se podrá ver entre el 26 y el 27 de agosto, en las cinco señales de TNT, TNT Series, SPACE, Warner Channel, y Cinemax.

El inicio de la serie se podrá ver el viernes 26 de agosto por TNT, a las 22:00 horas, en la señal SPACE, a las 23:00 y por Warner Channel al medianoche.

Mientras que, el sábado 27 de agosto se repetirá por TNT Series a las 22:00 horas y en el canal Cinemax a eso de las 23:00 horas.

¿Cuántos episodios tendrá House of the Dragon?

La primera temporada contará con 10 episodios.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Detenida integrante del grupo extorsionador «Los Primos» en Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»