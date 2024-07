Compartir

La exmodelo de Playboy Jenny McCarthy se hizo viral en las últimas horas al narrar lo que fue la experiencia de entrar en la habitación del Papa Francisco en el Vaticano. McCarthy destacó que estuvo en Italia y un amigo la invitó a la Santa Sede.

Dijo la curvilínea modelo quien además fue esposa del actor y comediante Jim Carrey que fue algo emocionante. Ya que entraron por la puerta trasera del Vaticano. Ya allí el amigo le dijo que si quería entrar a la habitación del Papa.

“Y mientras estaba ahí, alguien me dijo: ‘¿Quieres ir a conocer al Papa? En realidad, él no está en la ciudad, pero podemos ir a conocer su apartamento’. Por supuesto que acepté, y fuimos”. Dijo McCarthy.

Comentó en la entrevista que fue una locura pero que pudo vivirla. “Literalmente, a la medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y llegamos a los pasillos. Al apartamento que habitualmente ocupa Francisco. De hecho, me probé su sombrero. Fue una locura”, destacó.

Exmodelo de Playboy y lo que robó

Dijo Jenny que estando en la habitación pudo robarse un Rosario, eso para ella fue algo que le subió la adrenalina. “Robé un rosario del Vaticano y se lo di a mi madre”, confesó Jenny McCarthy en el programa Let’s Talk Off Camera. “Mi madre me retó. Me dijo: ‘¿Sabés que lo que hiciste no está bien?’”.

“Realmente es una historia increíble. Pero mi amiga vino conmigo y cuando llegamos a la habitación del hotel, me dijo: ‘Sé que tu madre ama profundamente al Papa, así que robé algo para ella’”. Dijo la famosa modelo.

Hasta ahora ningún representante del Vaticano ha comentado algo al respecto del robo cometido por la modelo. Como tampoco se sabe como hizo para entrar a la habitación del Santo Padre.

