Una fuerte explosión en Abu Dhabi colocó en alerta a las autoridades, la policía investiga en la azotea de uno de los edificios que hay en la ciudad. Hasta ahora hay dudas si lanzaron un misil, un drón con explosivos o hubo un escape de gas.

La ciudad que acoge al Mundial de Clubes de la FIFA en la actualidad tiene mayor seguridad por el evento deportivo. En principio se pensó que era una carga de explosivos pero todo apunta a que un escape de gas ocasionó el hecho.

Enseguida la policía visitó el lugar donde ocurrió la explosión para iniciar las investigaciones; la ciudad está llena de casinos, discotecas y salas de entretenimiento; pero no se descarta la acción extranjera en el lugar.

With emergency response already underway (from 1st explosion), here's footage of the 2nd explosion in #AbuDhabi.

That could well be a rocket impact. pic.twitter.com/Ipe5AxNaFP

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 8, 2022