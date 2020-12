Una explosión en Yemen causó al menos diez muertos y al menos 30 heridos esta mañana. El nuevo gobierno del país estaba arribando al terminal aéreo cuando explotó uno de los hangares cercanos.

El país ubicado en el continente asiático ha estado en guerra desde hace unos años; dos bandos se disputan el poder. La explosión en Yemen quedó grabada por las personas que se encontraban en el aeropuerto.

«Al menos diez personas murieron en el ataque que causó igualmente decenas de heridos, según un primer balance»; indicó una fuente médica a la AFP. Se pudo conocer que la cifra de fallecidos pudiera aumentar.

Muammar al Iryani, ministro de información dio a conocer en la red social Twitter sobre el ataque en el aeropuerto. Iryano culpó a los rebeldes hutíes sobre el ataque terrorista perpetrado esta mañana.

NEW – footage reportedly showing a missile that hit the Aden Airport in #Yemen earlier today.pic.twitter.com/tbzl7vTHPr

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 30, 2020