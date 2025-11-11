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Este lunes 10 de noviembre se generó un lamentable hecho que conmovió a los fanáticos de la pelota en Venezuela. De acuerdo con información extraoficial, el pelotero Wikelman Ramírez, de 25 años, falleció tras ser víctima de un robo en Guacara, estado Carabobo.

La periodista deportiva Georgeny Pérez fue una de las primeras en dar a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de X, en la que escribió lo siguiente: «Me informan sobre el asesinato del lanzador Wikelman Ramírez en Valencia. El joven pitcher presuntamente se resistió a un robo y lamentablemente le quitaron la vida».

Lanzador Wikelman Ramírez

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) Ramírez vio acción con los Navegantes del Magallanes; mientras que en la Liga Mayor jugó con los Marineros de Carabobo.

El pelotero dejó grandes recuerdos con la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela, particularmente en categorías juveniles y Sub-23, con quienes participó en dos mundiales juveniles y logró un Juego Perfecto en el inicio de los Juegos del ALBA 2023.

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