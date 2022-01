La tarde de este domingo falleció el actor Bob Saget, conocido mundialmente por su papel de Danny Tanner en la serie «Tres por tres» (Full House).

Diversas fuentes cercanas al icónico comediante de 65 años confirmaron la noticia, de acuerdo al portal TMZ.

Saget protagonizó a Danny Tanner, un padre viudo de tres hijas cuyos esfuerzos para criarlas -asistido por su cuñado Jesse y su amigo Joey-; forman el corazón de la popular serie televisiva «Full House», de ocho temporadas transmitidas desde 1987 hasta 1995.

El actor, quien además se desempeñó como un popular presentador del programa America’s Funniest Home Videos, había estado recorriendo el país recientemente. Este resultó el último tuit que el actor publicó apenas el sábado.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022