El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, informó que no viajará a Venezuela para las elecciones presidenciales del 28 de julio por una decisión del gobierno de Nicolás Maduro.

Días atrás, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le había enviado previamente una invitación para que asistiera a los comicios como “veedor electoral”.

“En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara a Venezuela y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el CNE”, precisó en su cuenta de X.

Fernández explicó que la razón que le dieron es que, a juicio del gobierno, las declaraciones públicas realizadas por él ante un medio nacional “causaban molestias y generaban dudas” sobre su imparcialidad.

El exmandatario también expresó su deseo de que Venezuela pueda celebrar las elecciones de manera “transparente” y que el veredicto popular sea respetado.

