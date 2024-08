Compartir

El entrenador de la selección venezolana, Fernando Batista, despejó cualquier rumor sobre su posible salida de la Vinotinto.

En una reciente entrevista, el técnico argentino reafirmó su compromiso con Venezuela y dejó en claro que su objetivo principal es clasificar al Mundial 2026.

“Tuve ofertas después de la Copa América, pero le dije a mi agente que no escuchara nada. Estoy en Venezuela, que es el lugar donde quiero estar, con el sueño de clasificar por primera vez a un Mundial“, afirmó Batista.

🚨 Fernando ‘Bocha’ Batista: “Tuve ofertas después de la Copa América pero le dije a mi agente que no escuchara nada. Estoy en Venezuela y es el lugar donde quiero estar, con el sueño de clasificar al mundial”. @DSportsRadio 🇻🇪🥹 pic.twitter.com/P6Qwwc6kSr — Fútbol de Venezuela  (@FutVe_Goleador) July 31, 2024

Venezuela en la Copa América

También hizo referencia a la importancia de mantener la calma y la estabilidad emocional en el fútbol, tanto en los momentos de éxito como en los de dificultad.

“Cuando ganas no eres un fenómeno, ni un desastre cuando te toca perder. El fútbol requiere manejar los estados de ánimo. Me gusta ser empático con el jugador, a mí también me tocó estar de ese lado”, expresó.

Con relación a lo vivido en la Copa América, el estratega argentino destacó esa participación como punto de inflexión para la selección venezolana. “Sabíamos que si no hacíamos una buena Copa América iba a repercutir en las eliminatorias. Lo que se vivió este mes fue increíble. Tenemos un gran grupo en Venezuela”, aseguró.

