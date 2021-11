El Festival de música Astroworld en Houston, estado de Texas, dejó al menos ocho muertos y varios heridos este viernes.

Desde el Departamento de Bomberos de Houston señalaron que aproximadamente a las 21:00 o 21:15 (hora local) una multitud «empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y esto causó pánico».

El hecho dejó varios heridos, mientras que algunas personas perdieron el conocimiento. En este sentido, se pudo conocer que 17 personas fueron hospitalizadas, 11 de ellas sufrieron un paro cardíaco.

El pánico surgió cuando la multitud comenzó a empujar hacia el escenario del festivalAstroworld; en medio de la actuación del rapero Travis Scott.

En las redes sociales aparecieron videos que muestran la reacción del rapero cuando vio a las personas perdiendo la conciencia durante la estampida.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk

— Ⓜ️ (@WashedMel) November 6, 2021