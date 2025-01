Durante el recorrido, el titular de la cartera del Ministerio Público informó sobre el caso de una estudiante, de 13 años, agredida forma verbal y física por unas compañeras de clase, igualmente presentó detalles del menor de 15 años quien fue lanzado por un barranco por otro adolescente de la misma edad.

Saab indicó que se abordaron 14 aulas en este plantel para decirle «no al acoso escolar, esto no es chiste, se debe parar, porque puede llevar a muchas cosas como por ejemplo a enfermedades de carácter mental, deserción escolar, suicidio, entre otros. Debemos tener empatía, pero nosotros no vamos a permitir que esto siga pasando».