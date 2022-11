Compartir

Franco De Vita cantautor, músico venezolano y ganador del Grammy Latino de 68 años de edad, había conversado con la presentadora de televisión Viviana Gibelli y tocaron varios temas importantes, entre ellos, Venezuela.

En este caso, el artista quien actualmente reside en Madrid, España habló sobre su país natal y lo mucho que ansía volver tras varios años sin poner un pie en su tierra.

Ir a cantar a Venezuela

“Yo estoy anhelando, estoy deseando, pero ir a cantar a Venezuela con la situación como está en el país, a mi no sale no tengo estómago para eso, es más no me va a salir la voz. Pero yo quiero ir a Venezuela», dijo el músico.

Asimismo, agregó que le gustaría realizar un concierto gratis, ya que quiere ver a su fanaticada contenta.

«El día que yo vaya quiero hacer un concierto gratis, eso es lo primero que vamos a hacer, y quiero ver a la gente contenta”, comentó Franco De Vita.

